Под посольством РФ в Киеве прошла акция протеста против российской агрессии

06:29 21 Апрель Киев, Украина





Активисты напомнили мировому сообществу, что



Как отметили инициаторы мероприятия, их цель - «привлечь внимание мирового сообщества к деструктивным действиям диктатора, который готов разжечь огонь мировой войны и уничтожить миллионы российских и украинских граждан в угоду своей геополитической шизофрении».



Руководитель ОО «АРДИС» Юрий Федоренко отметил, что Кремль блефует и постоянно повышает ставки, а его действия трудно предсказать. Под посольством России в Киеве прошла акция протеста против российской агрессии. Организатором акции выступила Общественная организация «Агентство развития демократии и информационных свобод» (АРДИС).Активисты напомнили мировому сообществу, что Владимир Путин остается одним из самых кровавых диктаторов XXI века, а его главным союзником и примером для подражания является северокорейский лидер Ким Чен Ын.Руководитель ОО «АРДИС» Юрий Федоренко отметил, что Кремль блефует и постоянно повышает ставки, а его действия трудно предсказать.

«В голове у Путина могут рождаться самые страшные идеи, тем более, что отдельные его советники направлены на войну», - отметил активист.

В последнее время, по словам Федоренко, российская пропаганда значительно повысила свою интенсивность. Фейки создаются ежедневно, а фабрики троллей Пригожина работают в режиме 24/7.



Во время акции активисты держали плакаты с изображением Путина в виде Гитлера и Ким Чен Ына, а также с надписями «Северокореезация России», «Дон Карлито! Свежие фейки подано! »,« Доктор зло существует »,« Диктатор-шизофреник с комплексом Наполеона »,« Послание Путина - это лапша и поток дезинформации».



По мнению участников акции, одна из ключевых проблем современных западных демократий - это непонимание того, что сейчас в РФ прогрессирует тоталитарный режим, который немногим отличается от национал-социалистической Германии или фашистской Италии.



По словам активистов, никто, кроме Путина , не сделал всего возможного для разрыва между Украиной и Россией.



Особое внимание Юрий Федоренко уделил посланию Путина, которое должно быть обнародовано 21 апреля. По его словам, одним из ключевых месседжей может быть призыв к признанию марионеточного режима «Л / ДНР» и навешивания очередной «лапши» российскому электорату. Такое признание может стать толчком к глобальной войне, сотен тысяч жертв среди украинских и российских граждан.



Кроме того, активисты призвали выдворить российских шпионов из Украины.