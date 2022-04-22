Под ОП проходит митинг против олигархов

14:32 22 июля Киев, Украина

Сейчас под Офисом президента собрались десятки представителей различных националистических организаций. Их основная цель - изменение закона об олигархах.

Об єтом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.



"Участники акции хотят внести в документ понятие "агент влияния государства-агрессора". Если олигарх попадает в эту категорию, он автоматически получает полную конфискацию имущества и запрет на ведение публичной деятельности", - говорится в сообщении.



Участники акции выступают против Виктора Медведчука, Павла Фукса, Вадима Новинского и Вадима Столара, называя их "золотым обменным фондом Украины", которых можно обменять на сотни "узников Кремля".



Также участники акции требуют лишить вышеперечисленных лиц гражданства Украины.