Под Одессой задержаны грабители дальнобойщиков

Под Одессой "на горячем" была поймана группа злоумышленников, которая занималась организованными и заранее распланированными грабежами большегрузных автомобилей дальнего следования.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
По данным ведомства, оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о деятельности преступной группы лиц, которая орудовала на автодорогах.
Кроме того, правоохранители установили, что злоумышленники в ближайшее время планировали организовать на трассе очередную засаду, на этот раз на водителя большегрузного автомобиля, который следовал из Одессы в Запорожскую область и имел при себе 370 тысяч гривен.
По данным ведомства, оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о деятельности преступной группы лиц, которая орудовала на автодорогах.
Кроме того, правоохранители установили, что злоумышленники в ближайшее время планировали организовать на трассе очередную засаду, на этот раз на водителя большегрузного автомобиля, который следовал из Одессы в Запорожскую область и имел при себе 370 тысяч гривен.
Оперативники внутренней безопасности НПУ и следователи ГУНП в Одесской области задержали преступную группу "на горячем". У злоумышленников изъят нож, газовый баллончик, стяжки и балаклавы.
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры следователи полиции объявили фигурантам нападений подозрение по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас нападавшие задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры следователи полиции объявили фигурантам нападений подозрение по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас нападавшие задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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