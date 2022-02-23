Под Одессой задержаны грабители дальнобойщиков

15:30 27 Май Киев, Украина

Под Одессой "на горячем" была поймана группа злоумышленников, которая занималась организованными и заранее распланированными грабежами большегрузных автомобилей дальнего следования.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.



По данным ведомства, оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о деятельности преступной группы лиц, которая орудовала на автодорогах.



Кроме того, правоохранители установили, что злоумышленники в ближайшее время планировали организовать на трассе очередную засаду, на этот раз на водителя большегрузного автомобиля, который следовал из Одессы в Запорожскую область и имел при себе 370 тысяч гривен.

"Чтобы остановить фуру, заговорщики тщательно подготовились. Провели визуальное наблюдение за автопредприятием, откуда следовал выбранный ими объект. На автозаправке незаметно порезали шины на грузовике. Впоследствии дождались вынужденной остановки фуры и перед рассветом на территории Херсонской области напали на водителя", - говорится в сообщении.

Оперативники внутренней безопасности НПУ и следователи ГУНП в Одесской области задержали преступную группу "на горячем". У злоумышленников изъят нож, газовый баллончик, стяжки и балаклавы.



Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры следователи полиции объявили фигурантам нападений подозрение по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас нападавшие задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.