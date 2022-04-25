Под Одессой внедорожник протаранил припаркованный Hyundai - все госпитализированы. ФОТО

Под Одессой внедорожник врезался на скорости в припаркованный автомобиль, в котором находился водитель и двое пассажиров, в их числе один ребенок 12-ти лет. Всех увезла скорая помощь.
Об этом сообщает Нацполиция в воскресенье, 25 июля.
По предварительной информации, водитель Mitsubishi не справился с управлением и въехал в Hyundai, который стоял у обочины. Обоих водителей, 1964 и 1967 г.р., и двух пассажиров Hyundai, 1993 и 2009 г.р., забрала скорая, – говорится в сообщении.
На месте ДТП работали полицейские. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).
По предварительной информации, водитель Mitsubishi не справился с управлением и въехал в Hyundai, который стоял у обочины. Обоих водителей, 1964 и 1967 г.р., и двух пассажиров Hyundai, 1993 и 2009 г.р., забрала скорая, – говорится в сообщении.
На месте ДТП работали полицейские. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).
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