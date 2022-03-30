Под Одессой в ДТП на пешеходном переходе погибли женщина с мальчиком

08:02 02 июля Киев, Украина

Вчера вечером на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области легковой автомобиль сбил трех человек, двое из которых скончались на месте от полученных травм. Авария произошла в темное время суток, подробности на данный момент выясняют оперативники.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский районный отдел полиции.



Сообщается, что 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил троих человек. Погибли женщина и мальчик, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.



Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Решается вопрос о ее правовую квалификацию.