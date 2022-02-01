Под Одессой супружескую пару обвинили в педофилии

19:46 21 Май Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов Одесчины вручили подозрение супругам, которые под предлогом индивидуальных занятий по дошкольной подготовке детей, совершали над ними сексуальное насилие.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 21 мая.

Известно, что 53-летняя женщина организовала частные уроки психолога-логопеда для подготовки детей к школе. Родители приводили детей на индивидуальные занятия, оставляя наедине с "педагогом".

Однако, как выяснилось, женщина подбирала и склоняла детей к участию в сексуальных играх со своим 57-летним мужчиной.



Мужчина совершал над ними сексуальное насилие и еще и снимал свои "развлечения" на мобильный телефон. Затем детей запугивали, чтобы они не рассказали родителям о насилии.



Пару подозревают в развращении и сексуальном насилии по отношению к двум детям, 2015 и 2017 рождения (ч.4, ч.6 ст.153 УК Украины). За совершенное преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненно.



В суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.