Под Одессой от удара током погиб ребенок

10-летний мальчик по просьбе родителей молотил зерно на крупнодерке для того, чтоб накормить домашнюю птицу. В это время его сильно ударило током.
Об этом сообщает департамент коммуникаций Национальной полиции Украины в Одесской области.
"В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимают решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".
"В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимают решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".
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