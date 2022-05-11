Под Одессой от удара током погиб ребенок

10:01 08 августа Киев, Украина

10-летний мальчик по просьбе родителей молотил зерно на крупнодерке для того, чтоб накормить домашнюю птицу. В это время его сильно ударило током.

Об этом сообщает департамент коммуникаций Национальной полиции Украины в Одесской области.



"В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.



Подчеркивается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимают решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".