Под Мариуполем пьяные оккупанты спровоцировали ДТП

10:00 16 декабря Киев, Украина

В селе Урзуф на Донетчине пьяный военный рф на БТР спровоцировал ДТП. В результате чего погибли трое россиян, еще минимум пятеро травмированы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в пятницу, 16 декабря.

По его данным, вчера на пути с полигона подготовки мобилизованных в районе села Бабах-Тарама бронемашина оккупантов на въезде в поселок Урзуф влетела в столб, а затем – в бетонную остановку транспорта.
 
"После первого удара в столб, десяток оккупантов на БТР вылетели под колеса, и продолжая движение, бронемашина их переехала. Трое погибли на месте, еще минимум пять попали в госпиталь. Причина – банальная. Пьяный водитель", – отметил Андрющенко.