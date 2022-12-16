Под Мариуполем пьяные оккупанты спровоцировали ДТП

В селе Урзуф на Донетчине пьяный военный рф на БТР спровоцировал ДТП. В результате чего погибли трое россиян, еще минимум пятеро травмированы.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в пятницу, 16 декабря.
По его данным, вчера на пути с полигона подготовки мобилизованных в районе села Бабах-Тарама бронемашина оккупантов на въезде в поселок Урзуф влетела в столб, а затем – в бетонную остановку транспорта.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в пятницу, 16 декабря.
По его данным, вчера на пути с полигона подготовки мобилизованных в районе села Бабах-Тарама бронемашина оккупантов на въезде в поселок Урзуф влетела в столб, а затем – в бетонную остановку транспорта.
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