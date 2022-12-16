Под Мариуполем пьяные оккупанты спровоцировали ДТП

"После первого удара в столб, десяток оккупантов на БТР вылетели под колеса, и продолжая движение, бронемашина их переехала. Трое погибли на месте, еще минимум пять попали в госпиталь. Причина – банальная. Пьяный водитель", – отметил Андрющенко.