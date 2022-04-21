Под Мариуполем обнаружены новые братские могилы

12:24 21 апреля Киев, Украина

В селе Мангуш, что в Донецкой области было найдено несколько братских могил размером до 30 метров каждая. На места массового захоронения грузовики привозят тела мариупольцев, погибших от рук российских оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Интересная деталь: все тела помещены в пластиковые пакеты. То есть это вновь подтверждает нашу предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе. Это доказательство военных преступлений и попытка их скрыть», – говорится в сообщении.