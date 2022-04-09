Под Мариуполем авто врезалось в остановку, погибла женщина

20:41 12 ноября Киев, Украина

На автодороге Мариуполь -Мелекино, возле села Рыбацкое, автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего бетонная конструкция обрушилась и раздавила 70-летнюю женщину.

Авария произошла в Мангушском районе. Установлено, что 27-летний водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь из Мариуполя в направлении села Мелекино, выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку "село Рыбацкое". В этот момент там стояла 70-летняя женщина.

"В результате столкновения она погибла на месте, а водитель получил телесные повреждения; его доставили в больницу, степень тяжести травм устанавливается", - отметили в полиции и добавили, что выясняют обстоятельства смертельной аварии.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи подразумевает наказание от трех до восьми лет лишения свободы.