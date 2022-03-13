Под Львовом ВС РФ выпустили 8 ракет по военному полигону

Под Львовом противник совершил авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон).
По предварительным сведениям, выпущено восемь ракет, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
В результате обстрела Яворовского полигона на Львовщине 57 человек травмированы, сейчас они в больнице. 9 человек погибли.
Ударом по Яворовскому полигону россияне пытаются показать, что нет никакой спокойной и безопасной точки в Украине, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко во время телемарафона.
Ранее сообщалось, что во Львове была объявлена воздушная тревога. В сети сообщили, что в областном центе были слышны два сильных взрыва.
Местный депутат Игорь Зинкевич писал, что взрывы - результат работы украинской ПВО по российским ракетам.
Взрывы во Львовской области прозвучали впервые со времени вторжения России в Украину.
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