Под Львовом ВС РФ выпустили 8 ракет по военному полигону

08:44 13 марта Киев, Украина

Под Львовом противник совершил авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон).

По предварительным сведениям, выпущено восемь ракет, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Оккупанты осуществили авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили восемь ракет...", - отметил чиновник.

В результате обстрела Яворовского полигона на Львовщине 57 человек травмированы, сейчас они в больнице. 9 человек погибли.

"Это новое террористическое нападение на мир и безопасность возле границы ЕС – НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо", – заявил глава Минобороны Украины.

Ударом по Яворовскому полигону россияне пытаются показать, что нет никакой спокойной и безопасной точки в Украине, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко во время телемарафона.



Ранее сообщалось, что во Львове была объявлена воздушная тревога. В сети сообщили, что в областном центе были слышны два сильных взрыва.



Местный депутат Игорь Зинкевич писал, что взрывы - результат работы украинской ПВО по российским ракетам.



Взрывы во Львовской области прозвучали впервые со времени вторжения России в Украину.