Под Львовом перевернулся грузовик с опасным грузом

В Стрыйском районе Львовской области спасатели осуществили работы, по недопущению попадания битумной эмульсии в реку, которая вытекла из перевернувшегося грузовика.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Грузовик с цистерной на 23 т съехал в кювет и перевернулся. В цистерне была битумная эмульсия, которая через горловину цистерны вытекла в местный водоем. Чтобы не допустить попадания эмульсии в реку Орява, спасателям пришлось срочно сделать насыпь.
Из мешков с песком спасатели создали искусственную насыпь. На место ДТП выехали сотрудники отдела инструментально-лабораторного контроля. Информацию о масштабах загрязнения и последствия для экологии пообещали предоставить позже.
Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 31 марта, в с. Козева (Стрийский район). Около 22:30 грузовой автомобиль Renault 430 съехал с дороги, из цистерны через горловину произошла утечка эмульсии.
По информации полиции, в результате ДТП водитель Renault 430 получил легкие травмы. После осмотра врачей его отпустили.
Пока не сообщают о том, какое количество битумной эмульсии вылилось и попала в воду. Сейчас на месте присутствовали представители местной власти, полиция и экологи.
Отметим, что битумная эмульсия похожа на смолу. Ее используют при укладке и ремонте дорог.
Грузовик с цистерной на 23 т съехал в кювет и перевернулся. В цистерне была битумная эмульсия, которая через горловину цистерны вытекла в местный водоем. Чтобы не допустить попадания эмульсии в реку Орява, спасателям пришлось срочно сделать насыпь.
Из мешков с песком спасатели создали искусственную насыпь. На место ДТП выехали сотрудники отдела инструментально-лабораторного контроля. Информацию о масштабах загрязнения и последствия для экологии пообещали предоставить позже.
Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 31 марта, в с. Козева (Стрийский район). Около 22:30 грузовой автомобиль Renault 430 съехал с дороги, из цистерны через горловину произошла утечка эмульсии.
По информации полиции, в результате ДТП водитель Renault 430 получил легкие травмы. После осмотра врачей его отпустили.
Пока не сообщают о том, какое количество битумной эмульсии вылилось и попала в воду. Сейчас на месте присутствовали представители местной власти, полиция и экологи.
Отметим, что битумная эмульсия похожа на смолу. Ее используют при укладке и ремонте дорог.
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