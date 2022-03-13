Под Луцком в ДТП погибли священник и семинарист

В селе Боголюбы Луцкого района произошло смертельное ДТП, легковой автомобиль ВАЗ влетел в мелиоративную трубу, после чего несколько раз перевернулся и вылетел в кювет.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 15 июня.
Указано, что водитель и один из пассажиров, уроженец Камень-Каширского района, погибли на месте. Третьего пассажира доставили в больницу. Предварительной причиной ДТП, по версии полиции, является превышение скорости.
Указано, что водитель и один из пассажиров, уроженец Камень-Каширского района, погибли на месте. Третьего пассажира доставили в больницу. Предварительной причиной ДТП, по версии полиции, является превышение скорости.
Как сообщил пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ МП Виктор Анипко, в ДТП погибли клирик Свято-Покровского храма, архидиакон Роман (Ярослав Тюканько) и студент Волынской духовной семинарии Назарий Мильковский.
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