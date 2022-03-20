Под Киевским апелляционным судом началась акция протеста в поддержку Семенченко

15:04 22 июня Киев, Украина

Сегодня в столичном Апелляционным суде проходит слушание в отношении апелляции на арест экс-нардепа Семена Семенченко . В знак протеста под стенами суда собрались люди с плакатами и лозунгами, требующие его освобождения.



Справка: 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.



По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.





Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.