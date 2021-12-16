Под Киевом закрыли незаконный реабилитационный центр

07:35 22 Март Киев, Украина

В так называемом реабилитационном центре, который не имел никакой законной базы для существования и оказания медицинских и реабилитационных услуг, в нечеловеческих условиях содержались десятки молодых людей. Некоторые из них имели нарко или алкозависимость, а некоторые были абсолютно здоровы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.



"20 марта 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении. Полицейские отдела полиции №2 (г. Ирпень) Бучанского районного управления полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, и установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу находился один из "реабилитационных центров", что в селе Петропавловская Борщаговка", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.



Отмечается, что правоохранители установили, что в так называемом реабилитационном центре незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркозависимостью.



"Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Содержащиеся в "центре" подвергались пыткам", - подчеркивают правоохранители.



Они уточняют, что так называемый "центр" не имеет никакой разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.



Правоохранители установили, что к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Задержанные заключали договоры с родственниками наркозависимых, "получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле - лечение не совершали, занимаясь пытками над людьми".



"В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта события и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - добавляют в полиции.



Сообщается, что сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным с дальнейшим избранием им меры пресечения.