Под Киевом второй пожар за ночь: загорелась многоэтажка

Из сообщения пресс-службы ГСЧС Украины стало известно, что в Софиевской Борщаговке под Киевом рано утром в среду, 23 сентября, загорелся шестиэтажный жилой дом.
"23 сентября в 5:25 в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района в шестиэтажном доме на шестом этаже в квартире возник пожар с распространением на кровлю. В 8:12 пожар локализован на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вскоре пожар перекинулся на кровлю. На данный момент он локализован.
Отмечается, что вскоре пожар перекинулся на кровлю. На данный момент он локализован.
К тушению были привлечены 36 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.
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