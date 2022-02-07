Под Киевом второй пожар за ночь: загорелась многоэтажка

09:22 23 Сентябрь Киев, Украина

Из сообщения пресс-службы ГСЧС Украины стало известно, что в Софиевской Борщаговке под Киевом рано утром в среду, 23 сентября, загорелся шестиэтажный жилой дом.





Отмечается, что вскоре пожар перекинулся на кровлю. На данный момент он локализован. "23 сентября в 5:25 в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района в шестиэтажном доме на шестом этаже в квартире возник пожар с распространением на кровлю. В 8:12 пожар локализован на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.Отмечается, что вскоре пожар перекинулся на кровлю. На данный момент он локализован.

К тушению были привлечены 36 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.