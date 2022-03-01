Под Киевом упал мотодельтаплан: погибли два человека

Недалеко от поселка Барышевка Киевской области, разбился и загорелся дельтаплан, пилот и пассажир погибли на месте.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Происшествие произошло в понедельник, 5 октября, около 17.40. Прибывшие на место пожарные потушили огонь в течение получаса.
На месте обнаружили тела 55-летнего пилота - жителя Броваров, и его 46-летнего пассажира – киевлянина.
Происшествие произошло в понедельник, 5 октября, около 17.40. Прибывшие на место пожарные потушили огонь в течение получаса.
На месте обнаружили тела 55-летнего пилота - жителя Броваров, и его 46-летнего пассажира – киевлянина.
Отмечается, что на момент полета погодные условия были благоприятными. В месте происшествия и на подходах к нему рекламоносители не установлены. Видеонаблюдения вблизи места крушения дельтаплана нет.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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