Под Киевом упал мотодельтаплан: погибли два человека

14:27 06 Октябрь Киев, Украина

Недалеко от поселка Барышевка Киевской области, разбился и загорелся дельтаплан , пилот и пассажир погибли на месте.

Об этом сообщили в ГСЧС.



Происшествие произошло в понедельник, 5 октября, около 17.40. Прибывшие на место пожарные потушили огонь в течение получаса.



На месте обнаружили тела 55-летнего пилота - жителя Броваров, и его 46-летнего пассажира – киевлянина.

"Кусок Станислав Иванович - председатель Авиационно-технического спортивного клуба "Евростар", который расположен на взлетно-посадочной площадке в с. Гоголев Броварского района. Управляя любительским летательным устройством вместимостью 5 человек, при полете вблизи с. Победа Барышевского района Киевской области, допустил падение указанного летательного устройства в кювет, расположенном вблизи автодороги Н-07 Киев-Сумы. в результате падения летательное устройство сгорело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент полета погодные условия были благоприятными. В месте происшествия и на подходах к нему рекламоносители не установлены. Видеонаблюдения вблизи места крушения дельтаплана нет.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.



