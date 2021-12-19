Под Киевом упал легкомоторный самолет

На Киевщине упал и загорелся легкомоторный самолет, крушение произошло возле села Наливайкивка, Макаровского района. Воздушное судно принадлежало учебной школе Aviation Group, на борту находилось два человека, обошлось без жертв.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар.
Спасатели отметили, что погибших в результате падения самолета и возникшего пожара нет.
Пожар ликвидировали 10 спасателей и две единицы техники.
Пожар ликвидировали 10 спасателей и две единицы техники.
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