Под Киевом упал легкомоторный самолет

18:19 17 Июль Киев, Украина

На Киевщине упал и загорелся легкомоторный самолет , крушение произошло возле села Наливайкивка, Макаровского района. Воздушное судно принадлежало учебной школе Aviation Group, на борту находилось два человека, обошлось без жертв.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар.

"17 июля в 16:20 в ДСНС поступила информация о том, что вблизи села Наливайкивка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы Aviation Group с последующим горением. В 16:40 возгорание самолета ликвидировано", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что погибших в результате падения самолета и возникшего пожара нет.



Пожар ликвидировали 10 спасателей и две единицы техники.