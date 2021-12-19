Под Киевом упал легкомоторный самолет

18:19 17 Июль Киев, Украина

На Киевщине упал и загорелся легкомоторный самолет, крушение произошло возле села Наливайкивка, Макаровского района. Воздушное судно принадлежало учебной школе Aviation Group, на борту находилось два человека, обошлось без жертв. 
 
Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар.
"17 июля в 16:20 в ДСНС поступила информация о том, что вблизи села Наливайкивка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы Aviation Group с последующим горением. В 16:40 возгорание самолета ликвидировано", - говорится в сообщении.
фото: пожарные тушат горящий самолет
Спасатели отметили, что погибших в результате падения самолета и возникшего пожара нет.

Пожар ликвидировали 10 спасателей и две единицы техники.