Под Киевом разбился роскошный Lamborghini

14:34 24 ноября Киев, Украина

Возле села Лютеж проходили съемки фильма с участием Lamborghini Huracan, водитель разогнал спорткар до 200 км/ч по скользкой дороге и не справившись с управлением, врезался в дерево. 
 
Сообщается, что водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив. В результате удара сильно пострадала передняя часть авто (примерная стоимость спорткара 330 тысяч долларов).
фото: Lamborghini после ДТП
На месте работают сотрудники полиции, и находится автомобиль скорой помощи.  
фото: пострадавший в аварии спорткар