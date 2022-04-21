Под Киевом разбился роскошный Lamborghini

14:34 24 ноября Киев, Украина

Возле села Лютеж проходили съемки фильма с участием Lamborghini Huracan, водитель разогнал спорткар до 200 км/ч по скользкой дороге и не справившись с управлением, врезался в дерево.

Сообщается, что водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив. В результате удара сильно пострадала передняя часть авто (примерная стоимость спорткара 330 тысяч долларов).

На месте работают сотрудники полиции, и находится автомобиль скорой помощи.