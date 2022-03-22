Под Киевом пропал известный фотожурналист Макс Левин. Он был на линии фронта

15:23 22 марта Киев, Украина

Под Киевом, в зоне интенсивных боевых действий, пропал украинский фотожурналист Макс Левин. Об этом сообщил его друг, фоторепортер Маркиян Лисейко на своей странице в фейсбуке.



По его словам, Левин последний раз выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе под Киевом. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой.



Фотографировать боевые действия 13 марта журналист уехал на собственном авто. Оставив ее возле села Гута Межигорская, пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение в 11:23, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.

"Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались достаточно интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранение или попасть в плен к военнослужащим российской федерации", - написал Лисейко.

Маркиян Лисейко просит сообщать ему любую информацию о Максе Левине.



Максим Левин родился в 1981 году в Киевской области. Фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.



Сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото были в таких изданиях, как Wall Street Journal, TIME, Break.