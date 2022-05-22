Под Киевом проходят масштабные учения по ликвидации радиологической аварии

20:08 18 августа Киев, Украина

Учения в рамках проекта международной техпомощи "Готовность Украины в сфере ядерной безопасности" будут проходить 3 дня по разным сценариям.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"По легенде учений, на складе, где хранится большое количество источников ионизирующего излучения после взрыва начался пожар. Есть угроза повреждения контейнеров с радиоактивным материалом. Проводится эвакуация людей из зоны пожара, его тушение, радиационная разведка и дозиметрический контроль, проверка местонахождения источника излучения и ограждения на контролируемой территории", - говорится в сообщении.

Учения проходят в рамках проекта международной технической помощи "Готовность Украины в сфере ядерной безопасности" при финансировании правительства США через Агентство уменьшения угроз МО США и компании-подрядчика Raytheon.





В учениях принимают участие около 100 участников. Это военнослужащие Национальной гвардии, представители Национальной полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, СБУ и местного самоуправления. Также задействована специализированная техника и оборудование, предоставленное американской стороной.

Полевые учения предусматривают три дня практической подготовки по разным сценариям. Первый этап предполагает тушение пожара на объекте и выявление источников ионизирующего излучения. На следующий день будет проводиться их поиск, а в завершение пройдет отработка смоделированной ДТП с автомобилем, который перевозил источники ионизирующего излучения.