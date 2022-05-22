Под Киевом проходят масштабные учения по ликвидации радиологической аварии

Учения в рамках проекта международной техпомощи "Готовность Украины в сфере ядерной безопасности" будут проходить 3 дня по разным сценариям.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Учения проходят в рамках проекта международной технической помощи "Готовность Украины в сфере ядерной безопасности" при финансировании правительства США через Агентство уменьшения угроз МО США и компании-подрядчика Raytheon.
В учениях принимают участие около 100 участников. Это военнослужащие Национальной гвардии, представители Национальной полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, СБУ и местного самоуправления. Также задействована специализированная техника и оборудование, предоставленное американской стороной.
Полевые учения предусматривают три дня практической подготовки по разным сценариям. Первый этап предполагает тушение пожара на объекте и выявление источников ионизирующего излучения. На следующий день будет проводиться их поиск, а в завершение пройдет отработка смоделированной ДТП с автомобилем, который перевозил источники ионизирующего излучения.
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