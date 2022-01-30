Под Киевом полиция задержала предполагаемого убийцу супружеской пары

15:02 30 Январь Киев, Украина

Вчера в СМИ прозвучало сообщение о жестоком убийстве пары предпринимателей. Полиции Киевской области удалось буквально по "горячим следам" найти убийцу.

Супружеская пара предпринимателей 45-ти и 50-ти лет прибыли из Волыни под Киев для решения своих дел по работе, но нашли здесь свою мучительную смерть. На обнаруженных телах были видны множественные следы от ударов и колото-резаные раны.

Подозреваемый в убийстве двух человек 52-летний житель Василькова задержан.

В ходе следственных действий выяснилось, что между ним и мужчиной-предпринимателем произошла перебранка. Убийца стал наносить бизнесмену множество смертельных ударов молотком, а затем неоднократно ударил ножом жену предпринимателя, которая тоже скончалась на месте.

Преступник загрузил тела убитых в фургон, вывез и оставил автомобиль с трупами на одной из улиц Василькова.

"Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег был красным от крови", - рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ст.115, ч.2 (преднамеренное убийство) УК Украины. Наказанием за такое преступление будет от 15 лет до пожизненного тюремного заключения.