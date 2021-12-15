Под Киевом ночью прогремел сильный взрыв - повреждены несколько авто

11:27 16 Март Киев, Украина



Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области. Полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства взрыва в Боярке, в результате которого пострадал человек.Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Сегодня около 4 часов утра на одной из улиц города Боярка прогремел взрыв. В результате взрыва повреждены трансформатор, линия электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадал один человек.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.

Коммунальщики возобновляют электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.



После проведения проверки и установления всех обстоятельств правоохранители дадут происшествию правовую квалификацию.



