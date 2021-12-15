Под Киевом ночью прогремел сильный взрыв - повреждены несколько авто

Полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства взрыва в Боярке, в результате которого пострадал человек.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
По предварительной информации, пострадал один человек.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.
Коммунальщики возобновляют электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.
После проведения проверки и установления всех обстоятельств правоохранители дадут происшествию правовую квалификацию.
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