Под Киевом нашли тело еще одной жертвы оккупантов – полиция

Жители Киевской области нашли в лесу еще одно тело убитого российскими оккупациионными войсками гражданского.
Об этом стало известно от главы полиции Киевщины Андрея Небитова.
/>Полиция установила, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района. Тело находилось неподалеку от ямы, где несколько дней назад полицейские уже обнаруживали убитого оккупантами человека.
"Рост мужчины – около 190 сантиметров, размер ноги – 43. Одет был в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли и темное белье. В нагрудном кармане куртки погибшего мы нашли православный крестик.
Если вы владеете информацией относительно погибшего, звоните на спецлинию 102".
Об этом стало известно от главы полиции Киевщины Андрея Небитова.
/>Полиция установила, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района. Тело находилось неподалеку от ямы, где несколько дней назад полицейские уже обнаруживали убитого оккупантами человека.
"Рост мужчины – около 190 сантиметров, размер ноги – 43. Одет был в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли и темное белье. В нагрудном кармане куртки погибшего мы нашли православный крестик.
Если вы владеете информацией относительно погибшего, звоните на спецлинию 102".
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