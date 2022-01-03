Под Киевом на стоянке сгорели три автомобиля

10:15 03 Январь Киев, Украина

В ночь на 3 января произошло возгорание автомобилей в поселке Ворзель Бучанского района.
 
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Информация о пожаре поступила в спасательную службу в 02:26.

На место происшествия был направлен очередной караул двух Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию установлено, что огнем охвачены три частных легковых автомобиля Mercedes-BenzR350, Renault Trafic и Mercedes-BenzSmart, которые находились на стоянке вблизи многоквартирного жилого дома.

Пожар был ликвидирован в 02:59.

Огнем уничтожены три автомобиля Mercedes-BenzR350, RenaultTrafic, Mercedes-BenzSmart и повреждены в результате действия огневых потоков еще два рядом расположенных авто – «ЗАЗ Таврия» и Kia Cerato.

На место происшествия привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

Причина пожара на данный момент устанавливается.