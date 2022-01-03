Под Киевом на стоянке сгорели три автомобиля

В ночь на 3 января произошло возгорание автомобилей в поселке Ворзель Бучанского района.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киевской области.
Информация о пожаре поступила в спасательную службу в 02:26.
На место происшествия был направлен очередной караул двух Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию установлено, что огнем охвачены три частных легковых автомобиля Mercedes-BenzR350, Renault Trafic и Mercedes-BenzSmart, которые находились на стоянке вблизи многоквартирного жилого дома.
Пожар был ликвидирован в 02:59.
Огнем уничтожены три автомобиля Mercedes-BenzR350, RenaultTrafic, Mercedes-BenzSmart и повреждены в результате действия огневых потоков еще два рядом расположенных авто – «ЗАЗ Таврия» и Kia Cerato.
На место происшествия привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.
Причина пожара на данный момент устанавливается.
Информация о пожаре поступила в спасательную службу в 02:26.
На место происшествия был направлен очередной караул двух Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию установлено, что огнем охвачены три частных легковых автомобиля Mercedes-BenzR350, Renault Trafic и Mercedes-BenzSmart, которые находились на стоянке вблизи многоквартирного жилого дома.
Пожар был ликвидирован в 02:59.
Огнем уничтожены три автомобиля Mercedes-BenzR350, RenaultTrafic, Mercedes-BenzSmart и повреждены в результате действия огневых потоков еще два рядом расположенных авто – «ЗАЗ Таврия» и Kia Cerato.
На место происшествия привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.
Причина пожара на данный момент устанавливается.
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