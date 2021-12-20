Под Киевом мужчину убили на глазах у ребенка

Семилетний ребенок стал свидетелем жестокого убийства отца и вынужден был бежать от нападавших. Под Киевом убит вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан.
Киллеры расстреляли 44-летнего киевского бизнесмена на глазах у 7-летнего сына. Сообщается, что вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района. Недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.
У мужчины попали как минимум четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене. Все это время рядом был сын, которого чудом не ранили.
Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать дальше.
И он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно — ранения оказались смертельными.
Жена бизнесмена рассказала, что угрозы от неизвестных поступали регулярно, но муж все время ее успокаивал.
У полицейских уже есть оперативные наработки, в ближайшее время будут громкие задержания фигурантов убийства.
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