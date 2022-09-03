Под Киевом ликвидированы пять возгораний на торфяниках

12:45 03 сентября Киев, Украина

В Киевской области ликвидированы пять очагов пожаров на торфяниках. При этом еще одно возгорание продолжается в Вышгородском районе, сообщает ГСЧС в субботу, 3 сентября.

"Спасатели Киевской области держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем. По состоянию на 8:00, продолжается ликвидация очага пожара в селе Сосновка Вышгородского района", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидированы три очага пожара в Бучанском районе, а именно – в селе Красный Рог, Гостомель и Буче.

Также ликвидированы очаг пожара в Дымере Вышгородского района и очаг в селе Новые Безрадичи в Обуховском районе.

В свою очередь Киевской городская госадминистрация сообщает, что в городе наблюдается низкий уровень загрязнения воздуха.

Напомним, 2 сентября Киев попал в первую тройку городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха из-за торфяных пожаров. Лишь к вечеру воздух в столице немного очистился.