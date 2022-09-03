Под Киевом ликвидированы пять возгораний на торфяниках

В Киевской области ликвидированы пять очагов пожаров на торфяниках. При этом еще одно возгорание продолжается в Вышгородском районе, сообщает ГСЧС в субботу, 3 сентября.
Отмечается, что ликвидированы три очага пожара в Бучанском районе, а именно – в селе Красный Рог, Гостомель и Буче.
Также ликвидированы очаг пожара в Дымере Вышгородского района и очаг в селе Новые Безрадичи в Обуховском районе.
В свою очередь Киевской городская госадминистрация сообщает, что в городе наблюдается низкий уровень загрязнения воздуха.
Напомним, 2 сентября Киев попал в первую тройку городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха из-за торфяных пожаров. Лишь к вечеру воздух в столице немного очистился.
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