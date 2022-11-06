Под Харьковом российские захватчики жестоко убили около двух тысяч коров

08:26 06 ноября Киев, Украина

В Шестакове Харьковской области оккупанты уничтожили крупное фермерское хозяйство, при этом, ими было убито около двух тысяч коров. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили журналисты ICTV.

Они отметили, что ранее хозяйство давало до 40 тонн молока в день. Также в Шестакове выращивали пшеницу, подсолнечник, производили сахар.

"Оккупанты вывезли зерно, подсолнечник, сахар вывезли вагонами, технику уничтожили или украли, поля усеяли взрывчаткой", - рассказали журналисты.

Как подчеркнули медийщики, россияне уничтожили хозяйство почти полностью.

"Здесь было освещение, вентиляция, "искусственный интеллект". В зависимости от температуры на улице, влажности, вентиляторы включались в зависимости с какой стороны ветер, шторы опускались, подниматься. Если зоотехники говорили, что при этом свете она лучше ест, то его включали, потому что это значит, что она даст больше молока. За одну минуту рай превратился в ад. Из-за обстрелов вход заблокировало и коровы просто умерли от голода", - рассказал в интервью агроном Сергей Яценко.

По его словам, работников не пускали на ферму по несколько дней, а потом сотрудники находили коров с отрезанными частями.

"Наши на фронте носятся с песиками, котиками, мостят им кроватки, а эти отрезали ногу корове и сожрали. Как можно вообще жрать, когда совсем рядом от голода умирает скот? На небольших елках нет игл, коровы поели весной, спасаясь от голодной смерти", - рассказал сотрудник фермы.

Отметим, Лиман стал первым деоккупированным городом в Донецкой области, где удалось возобновить работу банковской системы.