Под Харьковом российские военные расстреляли мирных жителей в авто

В Харьковской области под обстрел вражеской армии попала колонна, в которой эвакуировались мирные жители.
Как сообщает Харьковская областная прокуратура, 15 частных автомобилей выехали из оккупированного российскими военными г. Волчанск Чугуевского района.
По дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района военнослужащие ВС РФ обстреляли указанную колонну автомобилей с мирными жителями.
6 мая 2022 года следователями СВ ОП №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области установлено местонахождение указанной автоколонны и проведен ряд следственных (розыскных) действий.
На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов найдено шесть поврежденных машин и четыре сгоревших тела.
По дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района военнослужащие ВС РФ обстреляли указанную колонну автомобилей с мирными жителями.
6 мая 2022 года следователями СВ ОП №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области установлено местонахождение указанной автоколонны и проведен ряд следственных (розыскных) действий.
На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов найдено шесть поврежденных машин и четыре сгоревших тела.
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