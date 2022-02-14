21:27 25 Сентябрь Киев, Украина

Из инсайдерских источников в Министерстве обороны стало известно о том, что под Харьковом разбился военный самолет АН-26. Сообщается, что катастрофа произошла в момент совершения учебного полета, 25 сентября 2020 года около 20:45 неподалеку от города Чугуев.

"Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса - ред.)", - сказал собеседник.

По словам источника, на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет.

В настоящее время информации о пострадавших нет. На место вылетает поисковая группа на вертолете.