Под Харьковом на озере 12-летний мальчик получил огнестрельное ранение. Стрелявший скрылся

10:28 28 Август Киев, Украина

Мальчик с отцом отдыхали у озера в поселке Рогань и услышали звук выстрела. Вскоре отец обнаружил ранение у ребенка в области предплечья.



Отец доставил сына в больницу. По словам медиков, состояние здоровья мальчика удовлетворительное, оперативного вмешательства не требует.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции.

"Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей ранения ребенка, а также принимают все необходимые меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УКУ", — рассказали в полиции.



Стрелку грозит наказание до 2 лет лишения свободы.



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