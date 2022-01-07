Под Харьковом на озере 12-летний мальчик получил огнестрельное ранение. Стрелявший скрылся

Мальчик с отцом отдыхали у озера в поселке Рогань и услышали звук выстрела. Вскоре отец обнаружил ранение у ребенка в области предплечья.
Отец доставил сына в больницу. По словам медиков, состояние здоровья мальчика удовлетворительное, оперативного вмешательства не требует.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции.
"Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей ранения ребенка, а также принимают все необходимые меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УКУ", — рассказали в полиции.
Стрелку грозит наказание до 2 лет лишения свободы.
/>
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УКУ", — рассказали в полиции.
Стрелку грозит наказание до 2 лет лишения свободы.
/>
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии