Под Харьковом две женщины подорвались на растяжке оккупантов

15:05 09 мая Киев, Украина

В освобожденном селе Циркуны в Харьковском районе во время разминирования территории правоохранители обнаружили тела двух женщин, которые подорвались на растяжке, которую оставили военные РФ.



Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов .

"К сожалению, вчера во время проведения разминирования под мостом в с. Циркуны были обнаружены тела двух гражданских женщин, подорвавшихся на растяжке. Не возвращайтесь пока в освобожденные населенные пункты для вашей безопасности”, – написал Болвинов.

Он отметил, что в последние дни Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов области, поэтому у многих выехавших ранее местных жителей возникает понятное желание вернуться домой. Но сейчас это очень опасно, подчеркнул руководитель следственного управления.

"Во-первых, из-за продолжения боевых действий и близкого нахождения к линии фронта, во-вторых, из-за огромного количества неразорвавшихся снарядов и заминированных мест, которые оставила после себя убегающая захватническая армия-сволочь ", - сказал Болвинов.

Он призвал пока не возвращаться в освобожденные населенные пункты для безопасности мирных жителей.