Под Харьковом две женщины подорвались на растяжке оккупантов

В освобожденном селе Циркуны в Харьковском районе во время разминирования территории правоохранители обнаружили тела двух женщин, которые подорвались на растяжке, которую оставили военные РФ.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов .
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов .
Он отметил, что в последние дни Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов области, поэтому у многих выехавших ранее местных жителей возникает понятное желание вернуться домой. Но сейчас это очень опасно, подчеркнул руководитель следственного управления.
Он призвал пока не возвращаться в освобожденные населенные пункты для безопасности мирных жителей.
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