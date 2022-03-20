Под Днепром сгорело пять коттеджных многоквартирных домов

18:50 27 октября Киев, Украина

Масштабный пожар произошел в Петриковском районе Днепропетровской области на территории нового коттеджного комплекса, огонь уничтожил пять новых многоквартирных домов.

Отмечается, что пожар начался в еще незаселенной квартире. Впоследствии огонь охватил все пять домов. В общем - 600 квадратных метров.



В настоящее время спасатели выясняют причину пожара. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожности строителей.



Пострадавших нет. Люди, которые жили в одном из помещений, успели покинуть здание. Они же первыми почувствовали запах гари и вызвали пожарных.



Спасателям удалось извлечь из огня котенка супругов, те не успели найти его в задымленном помещении. Животное выжило, но обожгло усы.



