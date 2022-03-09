Под Днепром разоблачили работу крупной майнинг-фермы

16:42 09 Июнь Киев, Украина

Сотрудники СБУ блокировали работу крупной майнинг-фермы, которая базировалась недалеко от Днепра и была подключена в обход электросчетчиков.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Таким образом, злоумышленники не просто похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона. Задокументировано, что за 3 месяца деятельности они нанесли прямых убытков более чем 2 млн гривен.

"Для сокрытия фактов хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники с использованием специализированного оборудования вмешались в работу учета системы. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергии населению и предприятиям ", - говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 350 единиц оборудования для генерации криптовалюты и специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.



Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК Украины. Продолжается досудебное следствие.