Под Днепром разоблачили работу крупной майнинг-фермы

Сотрудники СБУ блокировали работу крупной майнинг-фермы, которая базировалась недалеко от Днепра и была подключена в обход электросчетчиков.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Таким образом, злоумышленники не просто похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона. Задокументировано, что за 3 месяца деятельности они нанесли прямых убытков более чем 2 млн гривен.
Таким образом, злоумышленники не просто похищали электроэнергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона. Задокументировано, что за 3 месяца деятельности они нанесли прямых убытков более чем 2 млн гривен.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 350 единиц оборудования для генерации криптовалюты и специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.
Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК Украины. Продолжается досудебное следствие.
Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК Украины. Продолжается досудебное следствие.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии