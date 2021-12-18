Под Черниговом маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком - 11 погибших

Число жертв ДТП с грузовиком и маршруткой в Черниговской области возросло до 11.
Об этом сообщает прессслужба ГСЧС .
Спасатели обновили информацию о ДТП. Отмечается, что в результате аварии погибли 11 человек и восемь травмированы.
Сначала в ГСЧС сообщали о 10 жертвах аварии.
«7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом «Чернигов-Сосница», – рассказали спасатели.
Отмечается, что для деблокации от ГСЧС привлечены 10 человек и три единицы техники.
Спасатели обновили информацию о ДТП. Отмечается, что в результате аварии погибли 11 человек и восемь травмированы.
Сначала в ГСЧС сообщали о 10 жертвах аварии.
«7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом «Чернигов-Сосница», – рассказали спасатели.
Отмечается, что для деблокации от ГСЧС привлечены 10 человек и три единицы техники.
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