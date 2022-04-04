Под Черкассами произошло ДТП с участием двух микроавтобусов, шесть человек пострадали

11:11 07 июля Киев, Украина

На автодороге Черкассы – Золотоноша столкнулись два микроавтобуса Volkswagen и Mercedes, в результате ДТП пострадали 6 человек, среди которых было 4 детей.

Об этом сообщает 7 июля КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР.

Помощь травмированным на месте оказывали четыре бригады скорой помощи, после чего их доставили в медучреждения.



В частности, двух 8-летних близнецов и их 35-летнего отца госпитализировали в Черкасскую детскую областную больницу со стрессовой реакцией.



Также в больницу доставили 12-летнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом предплечья, ушибом плеча, грудной клетки и 3-летнюю девочку со ссадинами лица.



Кроме этого, с травмами госпитализировали 19-летнюю девушку в Третью городскую больницу Черкасс.



