Под Бахмутом ликвидирован вертолет Ми-24 рф

"Расчет ПЗРК 3 бригады оперативного назначения уничтожил российский ударный вертолет Ми-24 в Донецкой области. Ударный вертолет наносил огневое поражение по нашим подразделениям и прикрывал с воздуха вражескую пехоту, наступавшую на линию обороны украинских защитников. Гвардейцы отмечают, что вертолет от попадания ракеты начал терять высоту и снижаться, судьба пилота неизвестна", - говорится в сообщении Нацгвардии.

Начальник службы ПВО 3-й бригады оперативного назначения с псевдо Партизан сообщил, что вражеский вертолет был уничтожен стрелком-зенитчиком из ПЗРК Игла-1.

"Следует отметить, что это один из самых быстрых ударных вертолетов в мире и уже третий российский вертолет, сбитый именно подразделениями 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В результате боевой работы зенитчиков 3-й бригады оперативного назначения на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное преимущество. Также напомним, что 7 февраля в небе над Бахмутом наши коллеги-пограничники сбили российский штурмовик Су-25 Грач, а также БПЛА", - сообщает пресс-служба Нацгвардии.