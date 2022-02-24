Почти 40 кг героина и более 96 кг гашиша: в Казахстане задержали крупную партию наркотиков 

11:15 28 Май Киев, Украина

Сотрудники погранслужбы Казахстана на границе с Российской Федерацией задержали крупную партию наркотиков, изъяли крупную партию героина и гашиша.



Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики в пятницу, 28 мая.

"В автомобильном пункте пропуска Сырым (Западно-Казахстанская область) с использованием служебной собаки по кличке Леди в автомашине Renault Magnum под управлением гражданина Кыргызстана выявлены спрятанные в задних колесах автомобиля пакеты с веществом бело-серого цвета со специфическим запахом общим весом 135 кг 493 гр. 52 мг", – говорится в сообщении.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является героином весом 39 кг 341 гр. 77 мг и гашишем весом 96 кг 151 гр. 75 мг.