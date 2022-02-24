Почти 40 кг героина и более 96 кг гашиша: в Казахстане задержали крупную партию наркотиков 

Сотрудники погранслужбы Казахстана на границе с Российской Федерацией задержали крупную партию наркотиков, изъяли крупную партию героина и гашиша.
Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики в пятницу, 28 мая.
По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является героином весом 39 кг 341 гр. 77 мг и гашишем весом 96 кг 151 гр. 75 мг.
Гражданин, перевозивший запрещенные вещества, задержан. Изъятые наркотики переданы в департамент КНБ по Западно-Казахстанской области для дальнейших процессуальных действий.
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