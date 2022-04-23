По запросу РФ в Индонезии был задержан украинский блогер

17:57 25 ноября Киев, Украина

Украинский общественный деятель, блогер и музыкант был задержан Интерполом в аэропорту Джакарта, по запросу Российской Федерации.

Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"6 ноября 2020 гражданина Украины Михаила Орешникова по требованию РФ задержал Интерпол в аэропорту Джакарта (Индонезия) . Друзья и коллеги Михаила многократно обращались в МИД Украины, но их вмешательства в дело оказалось мало. На днях может произойти экстрадиция Михаила в Россию. Ситуация становится критической", - написал журналист.

По его словам, Орешников является бывшим гражданином РФ. В 2014 году он открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях т.н. "зеленых человечков" в Украине.



Он добавил, что 26 июля 2014-го россиянин появился на пункте пропуска "Бачевск" и попросил предоставить ему политическое убежище в Украине. В 2016 году Михаил получил украинский паспорт и стал гражданином Украины, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ.