По запросу РФ в Индонезии был задержан украинский блогер

Украинский общественный деятель, блогер и музыкант был задержан Интерполом в аэропорту Джакарта, по запросу Российской Федерации.
Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, Орешников является бывшим гражданином РФ. В 2014 году он открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях т.н. "зеленых человечков" в Украине.
Он добавил, что 26 июля 2014-го россиянин появился на пункте пропуска "Бачевск" и попросил предоставить ему политическое убежище в Украине. В 2016 году Михаил получил украинский паспорт и стал гражданином Украины, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ.
Он добавил, что 26 июля 2014-го россиянин появился на пункте пропуска "Бачевск" и попросил предоставить ему политическое убежище в Украине. В 2016 году Михаил получил украинский паспорт и стал гражданином Украины, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ.
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