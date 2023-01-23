По всей Украине вырос дефицит мощности - Укрэнерго

11:27 23 января Киев, Украина





Об этом заявили в "Укрэнерго". По Украине возросло потребление электроэнергии, дефицит мощности вырос. Все области получили лимиты потребления на все сутки, утром лимиты уже превышены в пяти областях.Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии больше, чем в воскресенье, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным снижением температуры по всей Украине. В связи с этим вырос дефицит мощности", - подчеркнули в госкомпании.



В "Укрэнерго" напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.

"Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - пояснили в компании.





Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где сейчас применяются



В компании также рассказали о ремонтных работах: "Укрэнерго" удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны. При этом ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где сейчас применяются аварийные отключения , которые возможны также в других областях, подчеркнули в "Укрэнерго".В компании также рассказали о ремонтных работах: "Укрэнерго" удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.