По всей Украине вырос дефицит мощности - Укрэнерго

По Украине возросло потребление электроэнергии, дефицит мощности вырос. Все области получили лимиты потребления на все сутки, утром лимиты уже превышены в пяти областях.
Об этом заявили в "Укрэнерго".
Об этом заявили в "Укрэнерго".
В "Укрэнерго" напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.
При этом ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.
Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где сейчас применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях, подчеркнули в "Укрэнерго".
В компании также рассказали о ремонтных работах: "Укрэнерго" удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.
Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где сейчас применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях, подчеркнули в "Укрэнерго".
В компании также рассказали о ремонтных работах: "Укрэнерго" удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.
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