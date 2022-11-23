По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии на сутки

17:25 23 ноября Киев, Украина

В результате атаки рашистов во всех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут длиться на протяжении суток. Об этом сообщает Укрэнерго в среду, 23 ноября.



Указано, что сегодня были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины.

"Во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы", – говорится в сообщении.

Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги, заверили в Укрэнерго.



При этом в компании добавили, что "из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше".