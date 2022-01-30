По вине Укрпочты погибли 8 млн пчел

10:56 12 Май Киев, Украина

Во время транспортировки 8 млн пчел в грузовике Hyundai без вентиляции и специального доступа кислорода, все насекомые погибли.

Об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Глагола.

"8 миллионов пчел отправили Укрпочтой из Закарпатья. Они погибли. Это произошло вчера, 11 мая. Пчеловоды с Иршава и Виноградова прислали специальные пакеты с пчелами, маткой и специальным подрасплодом, прислали Укрпочтой заказчикам. 400 специальных пакетов работники Укрпочты везли в обычном грузовике Hyundai. Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 млн пчел, которые были в грузовике не выжили. Это обнаружили в Ужгороде через несколько часов после отправки", - говорится в сообщении.

Пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с "Укрпочтой". Стоимость всех отправленных по почте пчел на рынке составляет около 500 тыс. гривен.



На сайте "Укрпочты" есть специальные условия для упаковки пчел к отправке. Отправщики уверяют - они соблюдали эти требования.