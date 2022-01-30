По вине Укрпочты погибли 8 млн пчел

Во время транспортировки 8 млн пчел в грузовике Hyundai без вентиляции и специального доступа кислорода, все насекомые погибли.
Об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Глагола.
Пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с "Укрпочтой". Стоимость всех отправленных по почте пчел на рынке составляет около 500 тыс. гривен.
На сайте "Укрпочты" есть специальные условия для упаковки пчел к отправке. Отправщики уверяют - они соблюдали эти требования.
На сайте "Укрпочты" есть специальные условия для упаковки пчел к отправке. Отправщики уверяют - они соблюдали эти требования.
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