По Василькову силы РФ выпустили 6 ракет

10:01 12 марта Киев, Украина

Российские оккупанты нанесли мощный авиаудар по городу Васильков Киевской области, было сброшено не менее 6 ракет в районе военного аэродрома.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели. Полиция устанавливает, есть ли повреждения в близлежащих домах. Информация о пострадавших уточняется.

Мэр Василькова заявляет, что в результате ракетного удара аэродром под городом фактически уничтожен: выведена из строя взлетно-посадочная полоса, уничтожен склад боеприпасов, уничтожен склад ГСМ.