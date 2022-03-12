По Василькову силы РФ выпустили 6 ракет

Российские оккупанты нанесли мощный авиаудар по городу Васильков Киевской области, было сброшено не менее 6 ракет в районе военного аэродрома.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
На месте работают спасатели. Полиция устанавливает, есть ли повреждения в близлежащих домах. Информация о пострадавших уточняется.
Мэр Василькова заявляет, что в результате ракетного удара аэродром под городом фактически уничтожен: выведена из строя взлетно-посадочная полоса, уничтожен склад боеприпасов, уничтожен склад ГСМ.
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