По Прилукам на Черниговщине ударили тремя ракетами

13:13 13 июня Киев, Украина

Российские оккупанты атаковали тремя ракетами Прилуки в Черниговской области.


Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.
"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация о разрушениях уточняется", - сообщил глава ОГА.

По данным ОК "Север", прилеты зафиксированы в 13:15.

В соцсетях публикуют фото якобы с прилета, однако доказательств нет.

Ранее в результате ракетного удара по Чорткову Тернопольской области вечером 11 июня пострадали 23 человека, среди которых гражданские и военные. В частности, пострадала 12-летняя девочка. 10 человек находятся в больнице.