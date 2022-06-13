По Прилукам на Черниговщине ударили тремя ракетами

13:13 13 июня Киев, Украина

Российские оккупанты атаковали тремя ракетами Прилуки в Черниговской области.



Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация о разрушениях уточняется", - сообщил глава ОГА.



По данным ОК "Север", прилеты зафиксированы в 13:15.



В соцсетях публикуют фото якобы с прилета, однако доказательств нет.



Ранее в результате ракетного удара по Чорткову Тернопольской области вечером 11 июня пострадали 23 человека, среди которых гражданские и военные. В частности, пострадала 12-летняя девочка. 10 человек находятся в больнице.