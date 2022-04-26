По Одесской области нанесен ракетный удар, поврежден мост через Днестровский лиман

14:56 26 апреля Киев, Украина

Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений, полученных в результате ракетной атаки оккупантов. 
 
Об этом сообщает оперативная группа "Юг". Ракетный удар по мосту через Днестровский лиман также подтвердили в Одесской областной военной администрации.
"Есть поражение моста Днестровского лимана. Обстоятельства и информация о раненых уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения",  говорится в сообщении.
Повреждение моста в районе Затоки сильно усложняет логистику в Одесской области. Если повреждения серьезные, то южная часть области оказывается отрезанной от Одессы.
 
Также есть информация о попадании российской ракеты в частный сектор одного из населенных пунктов Одесской области. Сведений о жертвах и пострадавших пока нет.