По Одесской области нанесен ракетный удар, поврежден мост через Днестровский лиман

Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений, полученных в результате ракетной атаки оккупантов.
Об этом сообщает оперативная группа "Юг". Ракетный удар по мосту через Днестровский лиман также подтвердили в Одесской областной военной администрации.
Повреждение моста в районе Затоки сильно усложняет логистику в Одесской области. Если повреждения серьезные, то южная часть области оказывается отрезанной от Одессы.
Также есть информация о попадании российской ракеты в частный сектор одного из населенных пунктов Одесской области. Сведений о жертвах и пострадавших пока нет.
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