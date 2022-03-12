По дороге в роддом в результате ДТП погибла беременная женщина

Сегодня на трассе Киев-Чоп произошло столкновение автомобилей Honda и Volkswagen, в результате ДТП погибла беременная женщина.
Как рассказали в управлении Нацполиции Ровенской области, авария произошло по дороге в роддом.
По имеющимся данным, 27-летний муж погибшей, находившийся за рулем автомобиля Honda, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Volkswagen.
«25-летняя пассажирка Honda, которая была на последнем сроке беременности, от полученных травм погибла на месте. Ее мужа с различными телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение», — говорится в сообщении.
Кроме того, водитель и пассажирка Volkswagen также были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Как рассказали в управлении Нацполиции Ровенской области, авария произошло по дороге в роддом.
По имеющимся данным, 27-летний муж погибшей, находившийся за рулем автомобиля Honda, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Volkswagen.
«25-летняя пассажирка Honda, которая была на последнем сроке беременности, от полученных травм погибла на месте. Ее мужа с различными телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение», — говорится в сообщении.
Кроме того, водитель и пассажирка Volkswagen также были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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