По данным ГСЧС с начала года во время бытовых пожаров погибло 1 247 человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.Так, по данным спасателей, в течение суток 11 ноября огонь унес жизни 9 граждан Украины. Всего с начала года в результате пожаров в быту погибли уже 1 тыс. 247 человек, а пострадали - 1 тыс. 106.В ГСЧС напоминают, что основными причинами возникновения пожаров в помещениях является нарушение гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в помещении, детские шалости с огнем, перегрузки или неисправности электросети."Поэтому, учитывая количество погибших и пострадавших наших соотечественников, ГСЧС в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения: способ вызова пожарно-спасательной службы "101", эвакуацию детей, тушение пожара в начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения", - сказано в сообщении.- не оставлять малолетних детей без присмотра, и не позволять им играть со спичками;- следить за состоянием и исправностью электросети;- не курить в постели;- в случае выхода из помещений не оставлять включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.;- стараться избегать перегрузки электрических сетей, не включать одновременно бытовые электропотребители большой мощности;- позаботиться о защите помещения при пользовании печным или газовым отоплением.