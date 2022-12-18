По центру Херсона оккупанты нанесли очередной ракетный удар

16:36 18 декабря Киев, Украина

Войска страны-агрессора в очередной раз обстреляли центр города Херсон. Известно о трех пострадавших, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram в воскресенье, 18 декабря.

"Херсон. По центру городу нанесен очередной удар. Пострадали три человека. Они получили осколочные ранения, один раненый в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь", – написал Тимошенко.

Он отметил, что на месте обстрела работают экстренные службы.

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Напомним, на текущей неделе враг дважды обстреливал район здания областной администрации. Во время последнего обстрела 15 декабря погибли два человека.

В тот же день стало известно, что вражеские обстрелы обесточили весь Херсон. Враг прицельно бил по объекту критической инфраструктуры в Корабельном районе города.

 