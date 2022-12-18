По центру Херсона оккупанты нанесли очередной ракетный удар

16:36 18 декабря Киев, Украина

Войска страны-агрессора в очередной раз обстреляли центр города Херсон. Известно о трех пострадавших, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram в воскресенье, 18 декабря.

"Херсон. По центру городу нанесен очередной удар. Пострадали три человека. Они получили осколочные ранения, один раненый в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь", – написал Тимошенко.

Он отметил, что на месте обстрела работают экстренные службы.

Напомним, на текущей неделе враг дважды обстреливал район здания областной администрации. Во время последнего обстрела 15 декабря погибли два человека.

В тот же день стало известно, что вражеские обстрелы обесточили весь Херсон. Враг прицельно бил по объекту критической инфраструктуры в Корабельном районе города.