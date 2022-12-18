По центру Херсона оккупанты нанесли очередной ракетный удар

Войска страны-агрессора в очередной раз обстреляли центр города Херсон. Известно о трех пострадавших, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram в воскресенье, 18 декабря.
Он отметил, что на месте обстрела работают экстренные службы.
Напомним, на текущей неделе враг дважды обстреливал район здания областной администрации. Во время последнего обстрела 15 декабря погибли два человека.
В тот же день стало известно, что вражеские обстрелы обесточили весь Херсон. Враг прицельно бил по объекту критической инфраструктуры в Корабельном районе города.
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