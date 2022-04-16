Пищевое отравление в детском лагере - пятеро детей госпитализированы

В детском оздоровительном лагере "Делюкс", который находится в селе Татарив Надвирнянского района Ивано-Франковской области на боли в животе пожаловались пятеро детей.
Об этом сообщило областное управление Госпродпотребслужбы Украины в Facebook.
В итоге в инфекционное отделение Яремчанской больницы госпитализировали пятерых детей 2006–2008 годов рождения.
"Предварительный диагноз пострадавших – пищевое отравление. Состояние – средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование.
"Предварительный диагноз пострадавших – пищевое отравление. Состояние – средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование.
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