Пищевое отравление в детском лагере - пятеро детей госпитализированы

12:05 17 июля Киев, Украина

В детском оздоровительном лагере "Делюкс", который находится в селе Татарив Надвирнянского района Ивано-Франковской области на боли в животе пожаловались пятеро детей.
 
Об этом сообщило областное управление Госпродпотребслужбы Украины в Facebook.
 
В итоге в инфекционное отделение Яремчанской больницы госпитализировали пятерых детей 2006–2008 годов рождения.

"Предварительный диагноз пострадавших – пищевое отравление. Состояние – средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование.