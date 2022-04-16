Пищевое отравление в детском лагере - пятеро детей госпитализированы

12:05 17 июля Киев, Украина

В детском оздоровительном лагере "Делюкс", который находится в селе Татарив Надвирнянского района Ивано-Франковской области на боли в животе пожаловались пятеро детей.

Об этом сообщило областное управление Госпродпотребслужбы Украины в Facebook.