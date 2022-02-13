Пищевое отравление получили 17 работников завода

08:30 24 Сентябрь Киев, Украина

По данным ГСЧС в Коломые произошло массовое пищевое отравление: там девять человек попали в инфекционную больницу.



Кроме того, восемь человек остались лечиться дома. Все 17 пострадавших — это работники местного завода по производству автомобильных деталей.



По словам медиков, пациенты в состоянии средней тяжести. Специалисты еще исследуют, что могло стать причиной отравления. Впрочем, большинство больных жалуются на сосиски, которые съели в заводской столовой.